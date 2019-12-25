Завершена проверка Тюменского военного училища, в котором умер курсант

Генпрокуратура обнаружила в Тюменском военном училище множество нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральная прокуратура РФ обнаружила многочисленные нарушения в работе Тюменского высшего военно-инженерного командного училище (ТВВИКУ), в котором от менингита скончался курсант Михаил Баранов. Об этом «URA.RU» рассказал отец погибшего Станислав Баранов.

«Я разговаривал со своим адвокатом, и он сказал мне, что Генеральная прокуратура проверила училище и выявила там многочисленные нарушения. Какие именно — нам обещали сообщить позже», — рассказал агентству собеседник.

Также, по словам отца курсанта Баранова, семья погибшего получила официальный ответ на запрос о причинах трагедии из военного училища, но никакой конкретики в нем нет.

Получить подтверждение информации у руководства ТВВИКУ редакции «URA.RU» не удалось: телефон в приемной начальника училища постоянно занят. Туда, в также в Генеральную прокуратуру направлен официальный запрос.

Курсант тюменского военного училища Михаил Баранов умер от менингита 8 ноября в одной из тюменских больниц. Незадолго до этого он несколько раз жаловался начальникам на плохое самочувствие, но никаких мер руководством училища не было принято.