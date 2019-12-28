Тюменец из мести устроил пожар, из-за которого эвакуировали десятки человек

Жителей домов пришлось спасать с помощью специального пожарного оборудования Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

Виновником пожара в пансионате на улице Олимпийской в Тюмени, во время которого были эвакуированы десятки человек, стал местный житель. К нему пришли судебные приставы с решением о выселении из муниципального жилья, а в ответ мужчина устроил поджог. Об этом «URA.RU» рассказали в полиции Тюмени.

«Мужчина 1955 года рождения проживал на государственной жилплощади, его права на нее закончились, по решению суда должен был покинуть жилье. Однако он не исполнил решение суда, поэтому в квартиру для выселения пришли судебные приставы. В результате мужчина осуществил поджог», — сообщила пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина. По информации правоохранительных органов, местный житель агрессивно отреагировал на выселение и выплеснул горючую жидкость, спровоцировав пожар. На данный момент в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «URA.RU» сообщало, что из горящего девятиэтажного дома по улице Олимпийской, 12а были эвакуированы 36 человек, среди них — семь детей. Возгорание произошло на первом этаже высотки и было ликвидировано через 46 минут.