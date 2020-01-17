Сотрудников тюменского университета заставляют платить за парковку

За парковку преподавателям придется платить собственному вузу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

С работников Тюменского индустриального университета собирают деньги за парковку на территории учебного заведения. При этом попасть на стоянку может далеко не каждый, сообщили «URA.RU» преподаватели вуза.

«Руководство придумало, как на зарплату наскрести из карманов самих же сотрудников их же руками. То макулатуру заставляет собирать по университету, теперь вот за парковку во дворе ТИУ по 3 тысячи», — рассказал один из инсайдеров. Другой преподаватель информацию подтвердил и отметил, что право на парковку получают не все — в частности, ему нужный пропуск так и не выдали.

Согласно документу «Правила пользования парковкой», имеющемуся в распоряжении редакции, плата за машиноместо на данный момент составляет 300 рублей в месяц. Регламент подписан лично ректором ТИУ Вероникой Ефремовой. Согласно ему, возможность оставлять машину на территории вуза предоставляется только руководящему составу: от заведующих кафедрами до ректора. Мест всего 234 на три парковки. Видов пропусков на них три. Красный — только для vip, с правом доступа на любую из стоянок. Зеленый и синий — только на вторую и третью, причем одна из парковок является неохраняемой.

В пресс-службе ТИУ «URA.RU» сообщили, что на данный момент рассматривается новый регламент и он еще не принят. Парковки по-прежнему останутся платными: как пояснили в вузе — для того, чтобы их содержать.