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Ямал вошел в число лидеров по зараженности опасными паразитами

© Служба новостей «URA.RU»
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Энтеробиоз вывел ЯНАО на третье место по РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

По заражаемости энтеробиозом (глистами — ред.) Ямал находится на третьем месте в России. Об этом корреспонденту «URA.RU» стало известно из разговора с главным санитарным врачом ЯНАО Людмилой Нечепуренко.

«Ямал находится на третьем месте в стране по заболеваемости энтеробиозом, — рассказала руководитель окружного управления Роспотребнадзора. По словам Нечепуренко, в ЯНАО один из самых высоких показателей по энтеробиозу в России, а те, кто считает неправильными действия специалистов ведомства, не понимают всей опасности происходящего.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что ямальские общественники, недовольные действиями окружного Роспотребнадзора, пожаловались в прокуратуру. Там пообещали разобраться, нарушает ли права граждан распоряжение главного санврача округа требовать справки у посетителей бассейнов.

Обязательность справок для посещения бассейнов на всей территории России была отменена постановлением Верховного суда РФ в конце прошлого года после обращения Роспортребнадзора. Чиновники ведомства посчитали, что справка нарушает права россиян. При этом за санврачами сохранили право вводить специальные меры в регионах, в которых складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация.

Редакция «URA.RU» запросила информацию в центральном аппарате Роспотребнадзора, чтобы получить сведения, как обстоят дела по заболеваемости энтеробиозом в других регионах России и Уральского федерального округа. На момент публикации ответа на запрос не поступило.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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