Суд подтвердил нецелевые расходы скандального тюменского медцентра

Суд еще раз подтвердил факт нецелевого расходования страховых средств в «Медицинском городе» Тюмени на сумму почти 18 млн рублей. Информация об этом опубликована в электронной картотеке арбитражных дел.
Согласно материалам дела, «Медицинский город» попытался оспорить результаты проверки ТФОМС, по которой траты на проживание онкобольных в отеле «Море» на Салаирском тракте были признаны нецелевыми. Восьмой апелляционный арбитражный суд 21 января оставил в силе решение нижестоящих инстанций, который отказались признавать решение недействительным.
Ранее тюменским региональным управлением СК России было заведено уголовное дело по нецелевому расходованию средств ТФОМС в «Медицинском городе». В самом медучреждении «URA.RU» иск не прокомментировали. «Во всех вопросах должны разобраться правоохранительные органы и принять соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. В ТФОМС не смогли оперативно сообщить свое мнение по данной ситуации.
Согласно приведенным в деле материалам проверки, владеющая отелем «Море» компания «МОРЕМЕД+» не имеет лицензии на оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара. Однако пациентов «Медгорода» размещали в гостинице для проживания. Как пояснил владелец компании «МОРЕМЕД+» Валерий Нармания, в отеле не размещали тяжелых пациентов — только тех, кто прибыл на обследования. «У нас был договор с больницей, по которому мы не только предоставляли проживание, но и наблюдали за их состоянием. В случае любого ухудшения, включая повышение температуры, пациент срочно направлялся в больницу», — сообщил он. Стоимость размещения вместе с питанием обходилась бюджету ТФОМС в 2 тысячи рублей за сутки.
Ранее «URA.RU» сообщало, что следователи проверяют экс-главу тюменского «Медгорода» Алексея Кудрякова на причастность к незаконному списанию казенного имущества.