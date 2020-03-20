Туристы не получили помощи в консульстве России Фото: Михаил Сродных © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Группа из 30 российских туристов застряла из-за эпидемии коронавируса в Марокко. С 18 часов 20 марта в стране вводится круглосуточный комендантский час, т. е., нельзя будет выходить на улицу ни днем, ни ночью, и сейчас туристы спешно закупают продовольствие и лекарства. Об этом рассказал URA.RU один из застрявших туристов екатеринбуржец Михаил Сродных. По его словам, в консульстве россиянам сообщили, что в Марокко находятся в общей сложности 400 россиян.

«Мы уехали в Марокко 6 марта. Конечно знали о коронавирусе, но нас же из телевизоров успокаивали, что угрозы нет, поэтому не боялись. Назад должны были ехать 17 числа, но еще раньше все границы закрыли, последний борт улетел без нас, мы о нем не знали. В консульстве разводят руками, пока помочь не могут. Мы находимся в Касабланке, почти все гостиницы в городе закрыты. Благодаря турфирме нас еще держат в одной из уцелевших гостиниц, даже кормят. Но через несколько часов начнется комендантский час, а нас могут выбросить на улицу в любой момент, если гостиницу надумают закрыть. Большая часть тургруппы — люди 60-70 лет с множеством болезней, которым нужны лекарства. », — рассказал URA.RU Михаил Сродных.

В турфирме «Миракль», которая отправила группу в Марокко, говорят, что борются за своих туристов. «Там люди со всей страны: Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Омска и других городов. Много возрастных, больных. Когда мы их отправляли, были закрыты Китай, Ю. Корея и Иран. Остальные страны считались безопасными, все произошло внезапно. Каждый день мы пишем в Ростуризм, консульство и МИД. Пока нам никто не может ответить, будет ли послан самолет за нашими. Договорились с гостиницей до воскресенья, что будет потом, не знаю», — сказала URA.RU Динара Сафина, представитель турфирмы «Миракль».

Редакция URA.RU пыталась получить комментарий в Ростуризме, но на указанные на сайте ведомства телефоны горячей линии дозвониться не удалось — они не отвечают.