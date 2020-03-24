Вдову ветерана Великой Отечественной войны в Кургане лишили права на жильё

Вдова ветерана Великой Отечественной войны не может переехать в благоустроенную квартиру, так как ее сняли с очереди Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительницу Кетовского района, вдову ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Исаеву сняли с очереди на предоставление жилья. Поводом для отказа стал переезд к сыну в Курган. Информацию URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков, к которому обратилась вдова.

«Вдова ветерана и труженица тыла Екатерина Николаевна живет в неблагоустроенном доме без септика. В холод и в дождь она вынуждена выходить на улицу. В силу возраста это ей делать сложно», — рассказал Андрюков.

Он добавил, что пожилую женщину сняли с очереди после переезда к сыну в Курган (постановление о снятии имеется в распоряжении редакции). По словам правозащитника, власти посчитали, что раз возросло количество квадратных метров, в которых вдова ветерана стала проживать, то это можно считать улучшением жилищных условий.

«Сын к тому же прописал пенсионерку. Но как этого не делать? Только по прописке она может получить помощь врачей, пенсию, социальные льготы», — уточнил Андрюков.

Согласно данным военного комиссариата Курганской области, муж Екатерины Исаевой — Григорий Исаев являлся участником Великой Отечественной войны. Служил с 1942 по 1946 годы в 88 стрелковой дивизии. В 1943 году был ранен. Награжден орденом «Красной звезды». Умер в 1999 году в селе Колесниково Кетовского района.

В администрации Кургана URA.RU прокомментировали, что семья Исаевых в составе пяти человек владеет площадью, где на каждого жильца приходится 16,7 кв. м. (это почти на четыре метра больше минимума, при котором ставят на очередь). «В связи с утратой оснований, дающих право на получение жилого помещения, Исаева Е.Н. снята с учета граждан в качестве нуждающейся в жилом помещении», — отметили в мэрии.