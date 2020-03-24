Банкам посоветовали ограничить выдачу наличных в банкоматах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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Сегодня 24 марта, вторник. И вот главные новости за день:

Эксклюзив

Даже переболев коронавирусом, можно заразиться им еще раз. Об этом говорят вирусологи, комментируя слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о появлении иммунитета у выздоравливающих.

Спрос на ипотеку в России серьезно сократится, потому что банки начали поднимать ставки. Кредитные организации делают это, чтобы обезопасить себя из-за сокращения доходов населения, но по этой же причине спрос на кредитование упадет сильнее.

Политика и экономика

Правительство РФ поручило регионам закрыть кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за коронавируса. Также запретили курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

За нарушение карантина россиянам предложили давать до 7 лет тюрьмы. С идеей выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Крупные автопроизводители могут покинуть российский рынок. Всего 23 автомобиля Ford было продано в России в феврале этого года — красноречивые данные, говорящие о покупательской способности россиян во время кризиса.

Банкам порекомендовали ограничить выдачу наличных на период пандемии коронавируса. Центробанк считает, что дезинфекции терминалов и банкоматов недостаточно для предупреждения распространения болезни.

Общество

Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду, которая должна была состоятся в Японии в этом году, отменили. Игры перенесли на год вперед.

Российские солдаты жалуются, что их плохо защищают от коронавируса. В «Комитет солдатских матерей» массово звонят срочники и их родители, рассказывают, что в армии не проводят никаких профилактических мер, а построения как были по 300-500 человек, так и остались.

Урал

Уральцы стали следить за соседями и сдавать нарушителей карантина по коронавирусу в Роспотребнадзор. Ежедневно в ведомство поступают сообщения о чиновниках, депутатов и просто обычных людей, которые прилетели из-за границы и не остались дома.

Экс-глава Прикамья Олег Чиркунов прорекламировал сеть своих продуктовых магазинов «Семья», используя коронавирус. Он репостнул сообщение директора сети Ксении Новиковой, в котором говорится, что разумнее закупаться продуктами на две недели.