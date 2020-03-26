Зауральский чиновник, который сам себе повышал зарплату, отказался платить штраф

Глава сельсовета незаконно начислял себе зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава одного из сельсоветов Курганской области, осужденный за незаконное начисление себе зарплаты, отказался платить штраф в 120 тысяч рублей. В результате ему ужесточили наказание, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Экс-чиновника признали виновным в совершении преступлений по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Его приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей, а также запретили два года занимать должности в органах власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

«Однако выплачивать штраф мужчина не стал, сославшись на отсутствие дохода и имущества», — сообщают в УФССП. По исковому заявлению, направленному судебными приставами, суд принял решение заменить наказание со штрафа на один год ограничения свободы.

Фамилию экс-чиновника и муниципалитет, в котором он работал, в ведомстве не уточняют. По данным источников URA.RU, речь идет о бывшем главе Дубровинского сельсовета Варгашинского района (к настоящему времени реорганизован). Год назад мужчину признали виновным в служебном подлоге и попытках хищения денег из бюджета: чиновник, действуя вразрез с принятыми депутатами сельской думы, увеличил размер своего денежного содержания. Если бы его действия не были своевременно пресечены, он смог бы необоснованно получать более 130 тысяч рублей в год.