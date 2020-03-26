Полигон в курганском поселке не принимает мусор от местных жителей

Курганская свалка не принимает мусор у частников Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Житель поселка Варгаши в Курганской области пожаловался, что не может избавиться от мусора. Варгашинский полигон не принял отходы, которые мужчина привез самостоятельно. Информация размещена на сайте «Обратись».

«После уборки своего частного двора и сбора старых вещей я приехал на Варгашинский полигон, чтобы выбросить мусор. Но там меня не пустили. Сказали, что они не принимают мусор от частного сектора», — написал зауралец на правительственном сайте для приема жалоб.

Мужчина также добавил, что был бы рад выбросить мусор в контейнер, но такового на улице Андреева в поселке Варгаши нет. Зауралец возмутился, что ему придется копить мусор вместо того, чтобы легально вывезти на полигон.

На Варгашинском полигоне URA.RU подтвердили, что не принимают отходы у физлиц. «Мы не имеем права это делать. Твердые коммунальные отходы может свозить на полигон только региональный оператор — компания «Чистый город», — уточнили в организации. Там также добавили, что если на улице в поселке Варгаши нет контейнеров, то об этом надо сообщить регоператору. «Они должны будут в срочном порядке установить контейнеры», — добавили на полигоне.

Получить комментарии в «Чистом городе» у URA.RU не получилось. На несколько звонков на горячую линию, которая указана на сайте компании, ответа дождаться не удалось.

Регоператор начал работать в Зауралье с января 2020 года. Некоторые курганцы жалуются на работу компании и оплату услуг. Например, в селе Мокроусово квитанция за вывоз мусора пришла зауральцу, умершему 15 лет назад, а в городе Петухово жителям пришлось выкидывать мусор у столба.