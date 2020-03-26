Челябинские власти озвучили вводные родителям из-за коронавируса и нерабочей недели

При детских садах Челябинска будут работать дежурные группы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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При всех детских садах Челябинска в нерабочую неделю, с 30 марта по 3 апреля, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным, будут работать дежурные группы. Об этом URA.RU сообщил министр образования региона Александр Кузнецов. В них станут принимать детей, у которых оба родителя на будущей неделе работают, но для этого надо подать заявления руководству детских садов.

«Необходимо до выходных уведомить администрацию садиков, о том, что требуется место в дежурной группе. Это чтобы дошкольные учреждения могли обеспечить детей питанием, — пояснил министр. — Понятно, что такие места понадобятся, если в семье, к примеру, оба родителя врачи и оба будут работать».

В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU уточнили, что после нерабочей недели для возвращения в детский сад с родителей не станут требовать справок о здоровье детей. «Исключение составляют случаи, если ребенок перенес заболевание в этот период», — заявили в пресс-службе.

Кузнецов также сообщил URA.RU, что работа школ и учреждений дополнительного образования приостановлена по всей области до особого распоряжения. «Новые карантинные меры губернатор озвучил вечером 25 марта, — напомнил министр. — В большинстве школ каникулы, но некоторые работают по своему графику и со свободным посещением. С утра кое-кто привел детей в школу, но их возвращать домой не стали. Завтра школы закроют полностью. А после каникул школы уйдут на карантин».

О том, что неделя с 30 марта по 5 апреля из в России будет нерабочей, Путин объявил во время обращения к гражданам РФ. Мера вводится для безопасности граждан в условиях распространения коронавируса.