Всемирная организация здравоохранения оценила меры России по коронавирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 марта, — 106-й день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 16-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вспышки Covid-19 пандемией (11 марта).

По данным портала Сoronavirus-monitor, на настоящий момент в мире 496 тысяч 738 зараженных коронавирусом (+24410 за сутки). Выздоровели 113 тысяч 470 человек (+3216) — это 23% от числа заразившихся. Погибли 22 тысячи 294 человека (+1006) — 4% от всех заболевших.

На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81405, за сутки без изменений). На втором месте — Италия (74386, +5209), на третьем — США (69018, +14590).

Ситуация в России

В России 844 случая заражения коронавирусом — за последние сутки число больных выросло на 178 человек. Число погибших за сутки не увеличилось. Всего инфекция выявлена в 56 регионах страны.

Тревожные новости из Коммунарки: у народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Певец находится в крайне тяжелом состоянии. Мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова, напротив, получила отрицательный тест.

А вот писатель Борис Акунин, который уже несколько лет живет в Лондоне, рассказал, что инфицирован Covid-19, но призвал своих читателей не паниковать.

Коронавирусная инфекция, возможно, добралась и до правительства РФ. Сотрудник аппарата правительства сдал положительный тест. До проведения повторного анализа он будет находиться на карантине.

За несоблюдение правил карантина в кабмине придумали наказание. Нарушителям будут грозить штрафы.

Раз голосования по Конституции 22 апреля не будет, то и этот день снова станет рабочим, рассказали в Кремле.

Также россияне поспешили в банки за отсрочками по кредитам из-за пандемии.

Как распространяется коронавирус в РФ

Режим чрезвычайной ситуации российские власти вводить не планируют, так как в стране нет эпидемии. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комендантский час в Москве также никто не объявлял, как об этом писали в Twitter. Роскомнадзор уже потребовал от администрации сервиса удалить фейки на эту тему. Правда, магазины, рестораны, парикмахерские и парки мэр столицы Сергей Собянин все же закрыл с 28 марта по 5 апреля. Работать будут только продуктовые и аптеки.

ВОЗ похвалила российские власти за борьбу с коронавирусом и назвала принимаемые меры «замечательными». Также в организации оценили готовность страны к распространению Covid-19 и оценили медленный рост заболеваемости в стране.

Ситуация в мире

США постепенно догоняет Италию по числу зараженных. Однако уровень смертности за океаном ниже, чем в Европе. Обозреватели немецкого издания Die Zeit объясняют высокую летальность в Италии не особой мутацией вируса, а низким уровнем медицины в стране .

Тем временем в США от коронавируса умер первый ребенок. Смерть несовершеннолетнего зафиксирована в Лос-Анджелесе.

В Китае нашли первого человека с подтвержденным коронавирусом. Это женщина по фамилии Вэй, которая продавала креветки на рынке в Ухане. При этом неизвестно, была ли она «нулевым пациентом».

Что будет дальше

Владимир Путин рассказал, когда Россия победит коронавирус. По прогнозам главы государства, на это уйдет не более трех месяцев.

Не пережить пандемию может треть предприятий общественного питания в России. По прогнозам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, три миллиона сотрудников из сферы лишатся рабочих мест.

Российские авиакомпании в условиях ограничения сообщения с другими странами могут продержаться максимум месяц, считают авиаэксперты. С 27 марта заграничные полеты будут прекращены. Авиакомпании будут только возвращать россиян из-за рубежа, а дома их будут тестировать на коронавирус (как и иностранцев).

ВОЗ прогнозирует, что США станут новым эпицентром распространения коронавируса.

Карта с актуальной ситуацией по коронавирусу — с сайта Coronavirus-monitor.ru.

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