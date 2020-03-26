Президент Федерации рестораторов спрогнозировал закрытие трех млн рабочих мест из-за коронавируса

Рестораны теряют посетителей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России могут закрыть три миллиона рабочих мест в сфере общепита из-за ситуации с коронавирусом. Такой прогноз дал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

«По самым скромным прикидкам, закроется 30% предприятий», — приводит слова Бухарова ТАСС. По прогнозу бизнесмена, не пережить кризис при негативном сценарии может даже половина (125 тысяч) ресторанов, из-за чего без работы останутся три миллиона сотрудников. Это затронет и представителей сопутствующих отраслей. В частности, пострадают предприятия, поставляющие продукты и обслуживающие заведения.

Как отмечает Бухаров, рестораны несут убытки уже сейчас. Сложности возникают как с реализацией продукции, на которую упал спрос, так и с выплатой зарплаты сотрудникам во время нерабочей недели. Переориентироваться на доставку еды сложно, считает собеседник агентства, так как сервисы по доставке еды подняли цены и сотрудничать с ними теперь невыгодно.

Ранее Федерация рестораторов и отельеров направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой освободить предприятия общепита и отели от уплаты налогов, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и страховых взносов с выплат сотрудникам на 120 дней с момента отмены ограничений в связи с распространением коронавируса. Также они просят на это время освободить рестораны и гостиницы от арендной платы и коммунальных платежей.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации в связи с коронавирусом объявил предстоящую неделю с 28 марта по 5 апреля в стране нерабочей с сохранением зарплаты, передает RT.