Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейки о комендантском часе в Москве

Администрация Twitter получила уведомление о необходимости удалить фейки о коронавирусе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ потребовали от администрации Twitter удалить ложную информацию о введении в Москве комендантского часа из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Администраторам сети направлено уведомление об удалении противоправной информации», — говорится в сообщении. Соответствующее решение приняла Генпрокуратура.

Ранее ряд пользователей сервиса распространил в Сети информацию о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы издал приказ «О введении в городе Москве комендантского часа». В Следственном комитете России появилась рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе. Группа будет выявлять фейки в интернете и мессенджерах, пишут argumenti.ru.