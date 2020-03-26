Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейки о комендантском часе в Москве

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Администрация Twitter получила уведомление о необходимости удалить фейки о коронавирусеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ потребовали от администрации Twitter удалить ложную информацию о введении в Москве комендантского часа из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Администраторам сети направлено уведомление об удалении противоправной информации», — говорится в сообщении. Соответствующее решение приняла Генпрокуратура.

Ранее ряд пользователей сервиса распространил в Сети информацию о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы издал приказ «О введении в городе Москве комендантского часа». В Следственном комитете России появилась рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе. Группа будет выявлять фейки в интернете и мессенджерах, пишут argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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