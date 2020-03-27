Оппозиционер возглавит тюменское СМИ, принадлежащее федеральному медиахолдингу

Максим Карпиков успел посотрудничать и с официальной, и с внесистемной оппозицией Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Федеральный медиахолдинг 1Mi, которому в Тюмени принадлежит одно из старейших городских новостных интернет-порталов «Наш город», планирует поставить на должность главного редактора местного политика — оппозиционера Максима Карпикова. Об этом URA.RU сообщили собственные источники. Это уже четвертый главный редактор в издании с августа 2018 года.

«Выход Максима Карпикова на работу планируется уже 30 марта. Впрочем, он уже представлен редакции», — передают инсайдеры. Но отмечают, что официально пока он не трудоустроен. «Согласование по кандидатуре еще идет, окончательное решение будет принято 6 апреля», — подтвердила представитель холдинга 1Mi Ирина Гольмгрейн. Как рассказал сам Максим Карпиков, новостная политика издания в связи с его приходом меняться не будет. «Работодатель поставил передо мной задачу выстроить новую систему управления изданием. Мы будем развивать новые цифровые медиа-направления», — сообщил он.

Тюменские политологи считают, что столь неоднозначное решение было принято из-за того, что издание не смогли вывести на уровень «серьезных» СМИ. «Проблема не в новостях, а в незначительном его влиянии на рынок. Видимо, они решили пойти по пути информационного противостояния власти, с расчетом на дальнейшее получение пиаровских или рекламных бюджетов взамен на лояльность. Однако есть риск, что „Наш город“ превратится в рупор Максима Карпикова, который планировал участвовать на выборах в облдуму 2021 года», — отмечает политолог Александр Безделов. С ним согласны и его коллеги. «Следствием того, что издание сделало ставку на непрофессиональных журналистов, станет то, что оно превратится в богадельню. В которую непременно придут эко-активисты, фриковые оппозиционеры», — отметил общественник, пожелавший остаться не известным.

С 2016 года Максим Карпиков занимался коммерческим политическим пиаром. До этого девять лет проработал на госслужбе в Тюменской областной думе. В середине нулевых годов выпускал для КПРФ газету «Тюменский рабочий». Выступал от КПРФ, партии Алексея Навального и «Справедливой России».