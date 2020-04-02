Российский самолет с медицинским оборудованием на борту приземлился в аэропорту Нью-Йорка. В рамках гуманитарной помощи США российские власти отправили за океан медтехнику, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.
«Самолет приземлился», — сообщили в постпредстве России при ООН РИА «Новости». А посол РФ в США Анатолий Антонов уточнил, что самолет Минобороны РФ АН-124-100 доставил для спасения американцев необходимое оборудование. По мнению Антонова, власти США при необходимости также окажут содействие России. О готовящейся отправке помощи в США сообщил 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что президент США Дональд Трамп с признательностью принял помощь от России. Утром, 1 апреля, самолет вылетел в направлении Соединенных Штатов.
Как пишет RT, со ссылкой на Reuters, власти США практически исчерпали запас средств индивидуальной защиты, пригодных для использования в условиях пандемии коронавируса. Речь идёт о масках, респираторах и халатах.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 185 тысяч случаев заражения COVID-19. От последствий коронавирусной инфекции в стране уже скончались свыше 4 тысяч человек, что превышает показатели Китая. Накануне Трамп призвал американцев готовится к «тяжелым неделям».
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