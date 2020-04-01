31 марта 2020

В Америку вылетел российский самолет с гуманитарной помощью, о котором говорил Трамп

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Дональд Трамп сказал о помощи России сразу после разговора с ПутинымФото: NIDS/NATO Multimedia Library
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Коронавирус COVID-19

В США вылетел российский самолет с гуманитарной помощью. В администрации президента Дональда Трампа ожидают прибытия медтехники и средств защиты от коронавирусной инфекции 1 апреля.

«Мы ожидаем, что Россия завтра [в среду] доставит самолет со средствами личной защиты и [медицинскими] принадлежностями», — приводит ТАСС слова представителя администрации.

Москва решила отправить полезный груз в США после телефонного разговора глав России и Америки. Трамп потом сказал, что РФ прислала «очень большой самолет» с медоборудованием. Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что самолет из РФ вылетит в Штаты до конца вторника.

По данным coronavirus-monitor, в США зафиксировано более 188 тысяч заболевших, 3899 человек погибло и 7251 выздоровело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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