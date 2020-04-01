Путин отправляет Трампу в США еще один самолет с медтехникой для борьбы с коронавирусом

Для вылета в США готовят самолет с гуманитарной помощью Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кремле сообщили, что по договорённости президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Соединенные Штаты в ближайшее время вылетит российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская сторона сама предложила Вашингтону оказать помощь на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации.

«Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», — цитирует Пескова РИА «Новости».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в США не все готовы принять помощь от России. «Некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов», — заявил Песков. По его словам. российский лидер рассчитывает на то, что в случае необходимости американские производители медицинского оборудования и средств защиты смогут ответить России взаимностью.

Накануне, как писало URA.RU, президент Дональд Трамп сообщил, что Россия прислала США «очень большой самолет» с медицинским оборудованием. перед этим лидеры стран провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможности взаимодействия двух стран по противодействию распространения COVID-19, напоминает RT .