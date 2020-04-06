Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил карантин в регионе до 20 апреля и продолжает вносить корректировки в указ о принятии дополнительных мер по защите жителей от новой коронавирусной инфекции. Для одних отраслей вводятся дополнительные ограничения, другим наоборот делают послабления. URA.RU подготовило подборку запретов и разрешений, о которых нужно знать и которых нужно придерживаться уральцам.
- До 20 апреля продлили запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий. По-прежнему ограничена работа торговых центров, заведений общепита, ночных клубов, кинотеатров, детских игровые комнат и развлекательных центров. Рестораны и кафе перешли на режим доставки.
- До 1 июня приостановлено размещение людей в пансионатах, санаториях и оздоровительных лагерях. Закрыты горнолыжные трассы и объекты массового отдыха на территории региона.
- С 6 по 20 апреля школьники и студенты Свердловской области продолжают дистанционное обучение. Для родителей дошкольников, которые работают во время самоизоляции, созданы дежурные группы в детских садах.
- С 6 по 30 апреля в Свердловской области будут отменены электрички сообщением Нижний Тагил — Кушва — Нижний Тагил, Керамик — Екатеринбург-Пассажирский — Екатеринбург-Сортировочный (городской электропоезд) и Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский. С 13 по 30 апреля отменят электропоезда Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пассажирский, Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский. Поезда Казань — Екатеринбург отменен с 8 апреля по 23 мая, Ижевск Екатеринбург — Ижевск с 31 марта по 31 мая. С 5 по 30 апреля сокращено количество вагонов на ряде рейсов на Егоршинском, Тавдинском, Шалинском и Серовском направлении. В направлении Нижнего Тагила электропоезда «Ласточка» будут курсировать пять вагонов.
- Прием граждан и важные заседания органы власти продолжат вести посредством видеосвязи. В резиденции губернатора теперь нельзя покидать кабинет, не надев маску, а в правительственной столовой стали кормить посетителей из одноразовой посуды.
- Гордума Екатеринбурга отказалась от заседаний, что касается областных депутатов, они продолжают ходить на комитеты, а 9 апреля соберутся на внеочередное заседание заксобрания, естественно, с соблюдением необходимых мер. Все обязаны быть в масках и рассажены в соответствии с правилом: на расстоянии не ближе 1,5 метров друг от друга.
- Перенесены предстоящие в ближайшее время выборы и довыборы муниципального и регионального значений, перенесено голосование по поправкам в Конституцию.
- Офисы МФЦ работают пять дней в неделю — по вторникам, средам и субботам с 09.00 до 18.00. В четверг — с 11.00 до 20.00. Прием ведется строго по записи, только по жизненно важным вопросам.
- Отменены плановые приемы в больницах. Медиков теперь вызывают на дом. Время обхода участковых врачей продлили до 22.00. При необходимости консультации с врачами-специалистами неотложных пациентов будут направлять в городские консультативные центры. Стоматологическая неотложная помощь контактным пациентам оказывается в двух поликлиниках — для взрослых — стоматология на Пушкина, 1, для детей — в детском отделении стоматологии № 1, по адресу улица Сакко и Ванцетти, 55.
- Психологи и психотерапевты, в том числе в областной клинике неврозов «Сосновый бор» консультируют онлайн.
- Суды ограничили количество рассматриваемых дел, заседания проводятся дистанционно, в частности по WatsApp.
- Не допускается одновременное нахождение в салоне легкового автомобиля, в том числе такси более двух человек. Исключение составляют члены одной семьи и близкие родственники.
- Работать продолжают организации, которые производят лекарства, средства защиты и дезинфицирующие средства, а также непродовольственные товары первой необходимости. Также бесперебойно работают предприятия, производящие сельхозпродукцию и продукты питания.
- Со второй недели карантина разрешено вести бизнес производителям автозапчастей, электрообрудования, средств связи, отопительного оборудования, очков и линз.
- На работу выводят сотрудников клининговых служб, прачечных, химчисток и тех, кто занимается ремонтом автомобилей, сантехники и электроники. Ранее URA.RU рассказывало, что есть риск ухода в тень ремонтных сервисов, поскольку люди не могут обойтись без этой услуги.
- Выходят с карантина ритуальные услуги и организации, которые содержат и лечат животных.
- Губернатор также разрешил работать нотариусам, охранникам, строителям и проектировщикам, интернет-магазинам и службам доставки.
Нужно помнить, что гражданам разрешается выходить из дома, чтобы купить продукты или товары первой необходимости в ближайшем магазине, посетить аптеку, вынести мусор, выгулять собаку, и все это можно делать не дальше, чем в 100 метрах от дома. Если вы трудитесь по основному месту работы, нужно иметь при себе справку с места работы. Правоохранители уже начали проверять прохожих, нарушающих режим изоляции. В транспорте и магазинах необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Напомним, решением губернатора в условиях режима повышенной готовности во всех муниципалитетах продолжают работать волонтеры, помогающие уральцам в самоизоляции.