Снятие карантина в Тюменской области оказалось под угрозой

В Тюменской области снижается число заболевших коронавирусом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в регионе диагностировано 34 случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный штаб по противодействию коронавирусу. Исходя из таблицы-прогноза по распространению COVID-19, которую ранее составило URA.RU, регион пока движется по стабильному сценарию распространения инфекции — накануне число заболевших в сутки фиксировали на уровне 32, а день назад цифра соответствовала сегодняшней — 34. Если ситуация продолжит развиваться так же, снятие карантина может оказаться под угрозой.

«Тюменская область — 34 случая», — приводит информацию оперштаб. Таким образом, в Тюменской области с начала пандемии коронавирус подтвердился у 2047 человек. В России за сутки зарегистрировано уже 8 779 случаев.

По данным на 10 июля, в Тюменской области от коронавируса вылечились 1176 человек, на ИВЛ находятся 6 пациентов. Под наблюдением остаются 1 667 пациентов. В обсервациях региона наблюдаются 47 человек, на перевахтовке — 3 816 человек. В регионе умерло 12 пациентов с коронавирусом. За последние два дня новых летальных случаев не регистрировалось.

Ранее агентство сообщало, что тюменские власти вновь пошли на послабление режима — с 11 июня прибывающим в регион регулярными авиарейсами гражданам больше не нужно будет уходить на двухнедельную самоизоляцию. Однако соблюдать эту меру по-прежнему будут должны прилетающие спецрейсами пассажиры и вахтовики. Также с 11 июня в тюменских школах разрешено проводить собеседования, а выпускникам — получать аттестаты.