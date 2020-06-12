В Тюмени произошла новая вспышка коронавируса

В Центре «Милосердие» в ходе тестирования выявлено 16 человек с положительным результатом на коронавирус Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тюменском Центре помощи для бездомных людей «Милосердие» зафиксировали новый очаг коронавируса. В региональном департаменте здравоохранения сообщили о 16 зараженных.

«Все они доставлены в моноинфекционные госпитали», — говорится в сообщении ведомства, размещенное в официальной группе во «ВКонтакте». Там отметили, что двое из зараженных находятся в крайне тяжелом состоянии и госпитализированы в реанимацию. Состояние еще двоих пациентов, у которых есть хронические заболевания, оценивается как тяжелое.

У большинства заразившихся симптомов либо нет, либо они проявляются в легкой форме. «Все пациенты были осмотрены, определен круг контактных лиц, в связи с чем в обсерватор на базе „Градостроителя“ было доставлено 66 человек — за ними установлено медицинское наблюдение», — отметили в региональном депздраве. На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарий Центра помощи «Милосердие».

За последние сутки в Тюменской области диагностировали 22 случая коронавируса. Всего за весь период пандемии в Тюменской области скончались 13 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие заболевания. Сейчас область находится на втором этапе снятия ограничений. URA.RU подготовило подробный список, что можно, а что нельзя делать в регионе в нынешних условиях.