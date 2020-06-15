У тюменского зэка, обвиненного в терроризме, заподозрили COVID-19

Задержанные участники запрещенной исламской организации содержатся в СИЗО под Тюменью Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У одного из заключенных, арестованного в Тюмени по обвинению в терроризме, заподозрили COVID-19. Об этом URA.RU сообщил исламский активист Петявэла-Чехломей Ринат-Абд-Ар-Рахман-Багави. По словам общественника, речь идет о стороннике «Исламской партии освобождения» (признана террористической и запрещена в РФ), задержанном в областном центре в ноябре 2019 года.

«В СИЗО их содержат в спецблоке в одиночных и двухместных камерах. Посылки получают, но исламскую литературу им не отдают. Один из них госпитализирован с подозрением на коронавирус», — рассказал Петявэла-Чехломей о заключенных, которые находятся в изоляторе в пос. Винзили (Тюменский район).

Агентство направило запрос в пресс-службу регионального УФСИН с просьбой подтвердить или опровергнуть заражение арестованного коронавирусом. На момент подготовки материала ответ на него не получен.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники ФСБ задержали нескольких сторонников запрещенной организации в Москве, Тюменской области и Татарстане. По версии силовиков, радикалы готовили свержение власти в России. Позже родственники задержанных заявляли о пытках исламистов.