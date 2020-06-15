В воскресенье вечером в Новом Уренгое (ЯНАО) произошло возгорание в здании детского сада «Буратино» и прогимназии «Центр детства». На ликвидацию возгорания входной двери в подвал выезжали три специальных автомобиля и 10 пожарных.
«В 21:14 14.06.2020 в городе Новый Уренгой, на проспекте Ленинградский произошло возгорание входной двери подвального помещения МАОУ „Прогимназия Центр Детства“, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. — В тушении пожара было задействовано 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС». Уже в 21:30 пожар на пяти квадратных метрах был ликвидирован, пострадавших нет.
По информации МЧС, огнем повреждена входная дверь в подвальное помещение прогимназии, закоптилось потолочное перекрытие. Причина возгорания будет установлена специалистами.
Между тем, как сообщают очевидцы, до приезда пожарных местные жители пытались потушить горящую дверь при помощи огнетушителя. Самих же машин, прибывших на вызов, по сообщениям местных жителей, было не менее шести, что подтверждают фотографии с места ЧП.
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