Специалисты компании приняли необходимые меры, но ведомство это не устроило Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Оснований для привлечения к административной ответственности ПАО «Курганская генерирующая компания» за незаконный сброс сточных вод нет, так как сотрудниками компании приняты все необходимые для устранения выявленных нарушений меры. Об этом заявили в пресс-службе «КГК».

Ранее природоохранная прокуратура вынесла представление в отношении «Курганской генерирующей компании» за сброс сточных вод в реку Черную. В компании рассмотрели представление и приняли необходимые меры для недопущения негативного влияния на окружающую природную среду. Однако, надзорное ведомство сочло эти меры недостаточными и привлекла компанию к административной ответственности.

«Оснований для привлечения должностных лиц ПАО „КГК“ к дисциплинарной ответственности не имелось, оснований для принятия каких-либо дополнительных мер, помимо тех, которые уже принимаются Обществом для недопущения негативного влияния на окружающую природную среду, не было. Кроме того, в соответствии с действующими нормами характер принимаемых для устранения мер должны определять самостоятельно те лица, которым адресовано представление», — рассказали в компании, добавив, что будут обжаловать судебные акты в вышестоящих судах.

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