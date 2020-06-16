Студентов ЯНАО предложили бесплатно кормить и одевать

Всем ямальским студентам предложили дать те же права, что и учащимся-бюджетникам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Студентов учебных заведений ЯНАО, которые получают профессию за свой счет или за деньги будущего работодателя, необходимо уравнять в правах со студентами-бюджетниками. С таким предложением выступил депутат окружного Заксобрания от «Единой России» Игорь Герелишин. Парламентарий настаивает, что обеспечивать из бюджета нужно всех ямальских студентов.

Герелишин рассказал, что подготовил инициативу после обращения к нему студентов из Нового Уренгоя. «Обратившиеся ко мне ребята не получают тех мер социальной поддержки, что получают так называемые бюджетники профессиональных образовательных учреждений Ямала. А это обеспечение одеждой и обувью, бесплатным питанием, проезд в городском транспорте, ежемесячные выплаты и деньги на личные расходы, а также оплата проезда домой и обратно», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, уравнять студентов в правах можно лишь изменив окружное законодательство. Герелишин уже обратился в департамент образования ЯНАО, ведомство откликнулось на его предложение. Депутат пообещал проработать вопрос вместе с коллегами из Заксо.

В региональном отделении «Единой России» подтвердили URA.RU обращение и поддержали Герелишина. «Для оперативного решения вопроса подготовлено обращение в правительство Ямала. Профильный департамент образования округа готов рассмотреть изменения в кротчайшие сроки, чтобы данная категория учащихся уже с 1 сентября этого года была включена с список получателей соцподдержки. Потенциально тема будет рассмотрена на ближайшем заседании Законодательного Собрания — 26 июня», — прокомментировали в партии.

Сейчас, согласно региональному закону «Об образовании», право на полное гособеспечение имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. По закону они обеспечиваются питанием и одеждой, путевками в организации отдыха и оздоровления, оплатой проезда к месту жительства и обратно, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте. Однако получение всех этих мер поддержки возможно лишь в том случае, если дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, обучаются в образовательных учреждениях округа за счет регионального бюджета.