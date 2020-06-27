В Кургане напали на членов избиркома

Нападавшие не смогли отобрать бюллетени Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Кургане напали на членов участковой избирательной комиссии, работающей в рамках голосования по поправкам в Конституцию РФ. Информацию об этом URA.RU подтвердил председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов.

«Нападение произошло сегодня, в первой половине дня», — сказал Самокрутов. Двое мужчин пытались вырвать у девушек из участковой избирательной комиссии урну для голосования и мусорный пакет, в котором находились использованные средства индивидуальной защиты, пишет «Область 45».

На выручку девушкам пришел 19-летний наблюдатель. С его помощью удалось спасти бюллетени, но мусор мужчины забрали. Как сообщает издание, нападавших удалось задержать. Отмечается, что в момент нападения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.