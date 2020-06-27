26 июня 2020
25 июня 2020

В Кургане напали на членов избиркома

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, конституция рф, выборы, урна, голосование, бюллетень
Нападавшие не смогли отобрать бюллетени Фото: Илья Московец © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Кургане напали на членов участковой избирательной комиссии, работающей в рамках голосования по поправкам в Конституцию РФ. Информацию об этом URA.RU подтвердил председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов.

«Нападение произошло сегодня, в первой половине дня», — сказал Самокрутов. Двое мужчин пытались вырвать у девушек из участковой избирательной комиссии урну для голосования и мусорный пакет, в котором находились использованные средства индивидуальной защиты, пишет «Область 45».

На выручку девушкам пришел 19-летний наблюдатель. С его помощью удалось спасти бюллетени, но мусор мужчины забрали. Как сообщает издание, нападавших удалось задержать. Отмечается, что в момент нападения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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