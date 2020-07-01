Первыми проголосовать смогли жители отдаленных территорий ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

К моменту закрытия участков для голосования по Конституции в ЯНАО явка приблизилась к 80%. По информации источника URA.RU, власти ожидают, что предложенные поправки в основной закон поддержат не менее 73% от числа проголосовавших.

«Оценки крайне приблизительные, были получены по результатам проводившихся опросов, — сообщил собеседник агентства во властных структурах. — Есть основания полагать, что как минимум 70% поддерживают поправки, но мы рассчитываем на 73%». Официально данную информацию подтвердить не удалось, в избиркоме говорить о хотя бы примерных результатах пока отказываются.

Основные подсчеты только начались, сообщают знакомые с ситуацией чиновники окружного правительства. Точные цифры «за» и «против» станут известны утром 2 июля или «в лучшем случае ночью».

Ранее сообщалось, что в ЯНАО свое отношение к поправкам в Конституцию выразили порядка 300 тысяч человек. При этом в отдаленных территориях, где голосовали жители вахтовых поселков и оленеводы-кочевники, явка оказалась неожиданной даже для избиркома — это было связано с тем, что предприятия заранее не подали списки на вновь прибывших на вахты работников.

Лидерами по явке стали Красноселькупский и Ямальский районы, где активность превысила 90%. Наименьшую активность показали жители Нового Уренгоя, где число проголосовавших не достигло 75%.