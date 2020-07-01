Больше половины жителей ЯНАО проголосовали по Конституции

Стационарные участки для голосования закрываются в 20:00 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка на голосование по поправкам в Конституцию в ЯНАО не достигла 80-процентного барьера. По информации окружной избирательной комиссии, на 18:00 свое отношение к новой редакции основного закона выразили более 290 тысяч человек.

«Активность ямальцев на 18:00 1 июля составила 290 706 человек или 78,84%», — говорится в сообщении ИК ЯНАО. В лидерах, как и ранее, остаются Красноселькупский, Ямальский, Приуральский, Шурышкарский и Тазовский районы — там явка превысила 85% (с учетом ранее проголосовавших жителей отдаленных территорий — вахтовиков ТЭК и оленеводов).

Наименьшая активность, как и в самом начале голосования, отмечается в охваченном пандемией коронавируса Новом Уренгое. Но и там за два часа до закрытия участков удалось выяснить мнение более 73% электората.

Стационарные участки закроются в 20:00. Голосование на них проходит с соблюдением всех мер предосторожности: соблюдается социальная дистанция, гражданам выдается комплект индивидуальной защиты — медицинская маска, перчатки, одноразовая шариковая ручка.