30 июня 2020

Больше половины жителей ЯНАО проголосовали по Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень, голосование, голосование за конституцию
Стационарные участки для голосования закрываются в 20:00 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка на голосование по поправкам в Конституцию в ЯНАО не достигла 80-процентного барьера. По информации окружной избирательной комиссии, на 18:00 свое отношение к новой редакции основного закона выразили более 290 тысяч человек.

«Активность ямальцев на 18:00 1 июля составила 290 706 человек или 78,84%», — говорится в сообщении ИК ЯНАО. В лидерах, как и ранее, остаются Красноселькупский, Ямальский, Приуральский, Шурышкарский и Тазовский районы — там явка превысила 85% (с учетом ранее проголосовавших жителей отдаленных территорий — вахтовиков ТЭК и оленеводов).

Наименьшая активность, как и в самом начале голосования, отмечается в охваченном пандемией коронавируса Новом Уренгое. Но и там за два часа до закрытия участков удалось выяснить мнение более 73% электората.

Стационарные участки закроются в 20:00. Голосование на них проходит с соблюдением всех мер предосторожности: соблюдается социальная дистанция, гражданам выдается комплект индивидуальной защиты — медицинская маска, перчатки, одноразовая шариковая ручка.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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