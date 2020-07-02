Часть ограничений по-прежнему сохраняется Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 июля, — 204-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 113-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области зарегистрировано 7859 случаев заражения, выздоровели 4444 и скончались 153 человека.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 661165 (+6760) случаев заражения. Вылечились 428978 (+6047) пациентов — почти 65% от заболевших. Умерли 9683 (+147) человек — 1,4% от заразившихся.

Обозначилось плато по заражениям COVID-19

В Челябинской области на утро 2 июля зарегистрировали 7859 случаев заражения коронавирусом, выявлено 135 новых заболевших, сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Накануне положительные диагнозы на COVID поставили 139 южноуральцам. Заражения идут на спад уже вторую неделю подряд. Соотношение выздоровевших и заболевших накануне и вовсе оказалось рекордным.

Базы отдыха готовы принять постояльцев

Вступило в силу постановление губернатора, позволяющее начать работу многочисленным южноуральским базам отдыха. Раньше «добро» было дано лишь санаториям с медицинской лицензией, что существенно ограничивало возможности летнего отдыха жителей Челябинской области.

Детские сады открылись

В Челябинской области с четверга детские сады начали работу в полном объеме. Родителям придется представить справки, что их малыши не контактировали с больными коронавирусом. С начала эпидемии коронавируса в дошкольных учреждениях региона работали только дежурные группы.

Летние кафе в Челябинске вновь принимают гостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Казахстан закрывается на карантин

Правительство Казахстана вводит с 5 июля двухнедельный карантин из-за роста заражений COVID-19, сообщили в правительстве республики. Челябинцам это сулит проблемы с поездками к родственникам через границу и в ведении бизнеса.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Челябинску и Магнитогорску будет присвоено звание «Город трудовой доблести», заявил президент России Владимир Путин. В этих городах будут установлены стелы с гербом города и текстом президентского указа. Помимо этого, будут проводиться праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

3 июля к сдаче ЕГЭ приступают 16,3 тысяч выпускников школ Челябинской области. Как именно будут проходить экзамены в условиях продолжающейся пандемии COVID-2019, сегодня протестировали на себе первые лица области.

Детские пришкольные и загородные лагеря в области начнут открываться с 6 июля. Сейчас уже работают летние кафе, веранды и фитнес-центры. Насколько тщательно заведения общепита соблюдают предписания Роспотребнадзора, вчера лично проверил губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной.

До 12 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.