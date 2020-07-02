Как и выпускники, губернатор предварительно прошел проверку «на гаджеты» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 июля сдал пробный ЕГЭ по истории, передает корреспондент URA.RU. Кроме него, участие в тестирование приняли первый вице-губернатор Ирина Гехт и министр образования региона Александр Кузнецов.

Тестирование проходило в школе, расположенной в челябинском микрорайоне «Ньютон». Здесь будет действовать самый крупный пункт сдачи ЕГЭ в области. Перед тем, как приступить к заданию, участников проверили металлодетектором на наличие гаджетов, обработали руки антисептиком, выдали перчатки и маски.

Журналисты задали вопрос, что будет, если губернатор не согласится с оценкой. «Мне сказали, что можно подать апелляцию, — смеясь, ответил Теклсер. — Но мне кажется, что я ответил на все вопросы».

Глава региона решил поддержать выпускников», — сообщил URA.RU пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь. Результаты экзамена станут известны позже.

Антисептическая обработка в условиях пандемии обязательная для всех Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Испытали себя также первый вице-губернатор Ирина Гехт и министр образования области Александр Кузнецов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU