01 июля 2020

Челябинский губернатор сдал ЕГЭ. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер сдаёт егэ. Чклябинск
Как и выпускники, губернатор предварительно прошел проверку «на гаджеты» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 июля сдал пробный ЕГЭ по истории, передает корреспондент URA.RU. Кроме него, участие в тестирование приняли первый вице-губернатор Ирина Гехт и министр образования региона Александр Кузнецов.

Тестирование проходило в школе, расположенной в челябинском микрорайоне «Ньютон». Здесь будет действовать самый крупный пункт сдачи ЕГЭ в области. Перед тем, как приступить к заданию, участников проверили металлодетектором на наличие гаджетов, обработали руки антисептиком, выдали перчатки и маски.

Журналисты задали вопрос, что будет, если губернатор не согласится с оценкой. «Мне сказали, что можно подать апелляцию, — смеясь, ответил Теклсер. — Но мне кажется, что я ответил на все вопросы».

Глава региона решил поддержать выпускников», — сообщил URA.RU пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь. Результаты экзамена станут известны позже.

Текслер сдаёт егэ. Чклябинск
Антисептическая обработка в условиях пандемии обязательная для всех
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Текслер сдаёт егэ. Чклябинск
Испытали себя также первый вице-губернатор Ирина Гехт и министр образования области Александр Кузнецов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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