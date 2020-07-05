Миллионы россиян рискуют остаться без денег после окончания кредитных каникул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Несмотря на пятничное снижение, тихоокеанской нефти Brent и техасской WTI удалось вырасти в цене по итогам недели. Так, баррель Brent закрепился на отметке 42,80 долларов за бочку (+0,4 за сутки), баррель WTI напротив, показал несущественное снижение — 40,28 долларов (-0,37). Во многом на это повлияла публикация отчета, согласно которым экономика США по темпам восстановления опережает прогнозы аналитиков.

Но укрепление цен на нефть не помогло российской валюте вырасти. Отчасти этому помешало продление санкций Евросоюза. Так, курс доллара составил 71,43 рубля (+87 копеек), евро — 80,29 (+96 копеек). Таким образом, рубль вернулся к минимальным с конца мая показателям.

Ситуация в России

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости в два раза. Сейчас россияне могут вернуть подоходный налог в 13% с суммы до 2 миллионов рублей, а также по процентам по кредиту от 3 миллионов. Член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить эти суммы до 4 и 6 миллионов соответственно. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, увеличение налогового вычета ударит по региональным бюджетам, однако станет антикризисной мерой, стимулирующей строительный рынок.

Российские компании и социально ориентированные некоммерческие организации могут рассчитывать на субсидию, компенсирующую затраты на профилактику коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, подписанному накануне премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размер выплаты составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы, а также по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника по состоянию на май 2020 года.

Помимо субсидий для малого и среднего бизнеса, кабмин выделил 11 миллиардов рублей на дополнительные стимулирующие выплаты соцработникам, сотрудникам Роспотребнадзора и врачам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россиянам предложили заплатить за строительство дорог . По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, в ведомстве разрабатывают несколько вариантов привлечения инвестиций. Помимо ипотечных облигаций, это привлечение к строительству средств граждан.

В Госдуму внесли законопроект о досрочной пенсии сотрудников региональных служб МЧС. Согласно документу, в рамках антикризисных мер, предлагается изменить расчет общего стажа работы спасателей. Таким образом, в этом году на пенсию смогут выйти те, кому до нее оставалось еще три года.

Несколько тысяч застрявших ранее из-за пандемии за рубежом россиян по возвращению домой получили сообщения от МИД РФ с просьбой вернуть излишки перечисленных им ранее выплат. Отмечается, что ведомство просит вернуть деньги тех, кто прибыл в Россию из-за рубежа без уведомления.

Ситуация в мире

Несмотря на падение спроса на традиционные ресурсы, в энергетической отрасли не произошло повышения спроса на их возобновляемые аналоги, такие, как солнечный свет, ветер и геотермальную энергетику. В связи с этим, мировую энергетику может настигнуть неконтролируемый хаос , заявил эксперт Александр Собко.

Прогнозы экспертов

С окончанием кредитных каникул в конце сентября российские банки столкнутся с тем, что миллионы заемщиков не смогут платить по кредитам, рассказал экономист Константин Селянин. По его мнению, в октябре произойдет ситуация, когда доходы россиян уже снизились, а требования банков после окончания каникул только возросли.

Ипотечная ставка в ближайшее время может опуститься до уровня 5-6%, уверен аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов. Однако для этого ключевая ставка ЦБ России должна составить 3−3,5%, что, в свою очередь, зависит от уровня инфляции в стране.

Реализация поправок в Конституцию РФ потребует внесения изменений в законы о соцгарантиях, пенсиях, образовании, здравоохранении и другие, заявил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон страны Павел Крашенинников. Помимо этого, новые поправки затронут сферу предпринимательства.

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