Экономист: увеличение налогового вычета в РФ ударит по регионам

Благодаря повышению вычета вырастет спрос на ипотеку Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Возможное повышение налогового вычета ударит в первую очередь по региональным бюджетам, но станет антикризисной мерой, стимулирующей строительный рынок. Такое мнение высказал в разговоре с URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Повышение налогового вычета — это ущерб, в первую очередь, для региональных бюджетов. Но оживление строительного рынка поможет компенсировать потери», — подчеркнул Виталий Калугин. По его словам, налоги повышать не придется, так как ущерб бюджету будет компенсирован.

Он отмечает, что благодаря повышению вычета вырастет спрос на ипотеку. «Теперь люди буду эту сумму закладывать в желание купить квартиру. Это стимул», — объяснил экономист.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья. Сумму, с которой граждане смогут получать налоговый вычет, предлагают поднять до 4 млн. До 6 млн планируют увеличить возврат процентов по кредиту.

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