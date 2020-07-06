05 июля 2020
04 июля 2020

Госпиталь для больных COVID в ЯНАО проверят после жалоб медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, лаборатория, коронавирус
В окружном депздраве попросили указывать на конкретные факты нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Ноябрьске (ЯНАО) проверяются анонимные сообщения в социальных сетях о ситуации в инфекционном отделении местной больницы, переоборудованном под госпиталь для пациентов с COVID. Информация о якобы отсутствующих средствах индивидуальной защиты для медиков заинтересовала прокуратуру и окружной департамент здравоохранения.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению режима труда и отдыха медицинских работников, достаточности средств индивидуальной защиты, а также достоверности размещенной информации», — сообщили в окружной прокуратуре. В депздраве ЯНАО ранее указали, что недостатка средств индивидуальной защиты для медперсонала Ноябрьская ЦГБ не испытывает.

В ведомстве признали, что повторное использование защитных костюмов не запрещено и не является нарушением, так как они изготавливаются из специальных легко моющихся устойчивых к износу тканей и выдерживают заявленное производителем число циклов обработки без утраты своих свойств. «Одноразовые СИЗы (маски, перчатки, шапочки и др.) повторно не используются и утилизируются после использования». — сообщает депздрав.

Что касается жалоб на то, что детей медработников не принимают в дежурные группы дошкольных учреждений из-за того, что родители находятся в зоне риска, то такие факты администрации оказались не известны. «Если у Вас есть конкретные факты, то просим Вас обратиться в департамент здравоохранения электронной почтой: okrzdrav@dz.yanao.ru для проведения проверки», — сообщили в окружном департаменте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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