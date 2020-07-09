Персонаж «Звездных войн» появится в рамках проекта «Арт-шкафы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рамках проекта «Арт-шкафы» в центре Кургана нарисуют малыша Йоду. Об этом URA.RU рассказал создатель проекта Денис Чумак. Персонаж стал известен благодаря сериалу «Мандалорец» из вселенной «Звездных войн».

«Следующего будем рисовать Йодика», — объяснил URA.RU Чумак. Параллельно с этой работой появится другая, исполненная с помощью точечной росписи.

Денис предоставил URA.RU эскиз малыша Йоды. Он объяснил, что рисунок еще сырой. Например, фон изображения наполнят большим количеством деталей.

В этом году кураторы проекта планируют украсить примерно семь телекоммуникационных шкафов в центре Кургана. В планах у создателей «Арт-шкафов» изобразить хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова, который внедрил новый способ сращивания костей при переломах, и советского новатора в области сельского хозяйства Терентия Мальцева.

Участники проекта начали раскрашивать телекоммуникационные шкафы Кургана в 2018 году. Организаторы собирают деньги на арт-объекты с помощью пожертвований. В своих работах они изображали юмориста Юрия Гальцева, музыканта Максима Фадеева и основателя Кургана Тимофея Невежина. Всего было нарисовано 11 работ разной сложности. 8 июля художники проекта обновили шкаф возле курганского роддома. На нем сейчас изображена семья белых медведей.

Авторы объяснили, что это первоначальный вариант рисунка, и эскиз будет дорабатываться Фото: Денис Чумак