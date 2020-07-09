08 июля 2020
07 июля 2020

В центре Кургана создадут арт-объект с персонажем «Звездных войн». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Процесс рисования граффити С изображением Макса Фадеева. г. Курган, граффити, орлы или вороны
Персонаж «Звездных войн» появится в рамках проекта «Арт-шкафы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рамках проекта «Арт-шкафы» в центре Кургана нарисуют малыша Йоду. Об этом URA.RU рассказал создатель проекта Денис Чумак. Персонаж стал известен благодаря сериалу «Мандалорец» из вселенной «Звездных войн».

«Следующего будем рисовать Йодика», — объяснил URA.RU Чумак. Параллельно с этой работой появится другая, исполненная с помощью точечной росписи.

Денис предоставил URA.RU эскиз малыша Йоды. Он объяснил, что рисунок еще сырой. Например, фон изображения наполнят большим количеством деталей.

В этом году кураторы проекта планируют украсить примерно семь телекоммуникационных шкафов в центре Кургана. В планах у создателей «Арт-шкафов» изобразить хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова, который внедрил новый способ сращивания костей при переломах, и советского новатора в области сельского хозяйства Терентия Мальцева.

Участники проекта начали раскрашивать телекоммуникационные шкафы Кургана в 2018 году. Организаторы собирают деньги на арт-объекты с помощью пожертвований. В своих работах они изображали юмориста Юрия Гальцева, музыканта Максима Фадеева и основателя Кургана Тимофея Невежина. Всего было нарисовано 11 работ разной сложности. 8 июля художники проекта обновили шкаф возле курганского роддома. На нем сейчас изображена семья белых медведей.

Авторы объяснили, что это первоначальный вариант рисунка, и эскиз будет дорабатываться
Фото: Денис Чумак

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Культура Дизайн Хобби Кино Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...