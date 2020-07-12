В некоторых регионах россияне снова могут ходить в магазины Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 июля, — 214-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 124-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса на 18:23 (мск), в мире 12 751 882 заболевших. Выздоровели 7 028 632 человек, скончались 565 917 инфицированных. На первом месте по числу зараженных находятся США (3 249 826), на втором — Бразилия (1 839 850), замыкает тройку Индия (849 553), на четвертом месте Россия (всего 726 036 заболевших, за последние сутки — 6 615), на пятом — Перу (322 710).

Когда изобретут средство от коронавируса

В Сеченовском университете успешно завершились испытания первой в мире вакцины от COVID-19. В вузе заявляют, что вакцина безопасна и соответствует требованиям для массового применения.

В Таиланде же успешно завершились тесты вакцины от коронавируса на обезьянах . Ученые из Чулалонгкорнского университета готовы начинать тесты своей сыворотки на людях в октябре.

Ситуация в России

Чтобы количество заражений коронавирусом и дальше снижалось, а Россию не накрыла вторая волна заболеваемости, гражданам нужно продолжать соблюдать требования безопасности, в частности, носить маски. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Те, кто не верит в существование COVID-19, — либо невежды, либо безумцы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом в мае.

После снятия ограничений, введенных из-за пандемии, россияне стали скупать велосипеды, самокаты и другие товары для активного отдыха, заявили эксперты маркетплейса Ozon. Продажи велосипедов, например, выросли на 452% по сравнению с прошлым годом.

Ситуация в мире

Коронавирус мутировал и стал заразнее, заявили в медицинской школе Гонконгского университета. По данным ученых, если раньше один инфицированный заражал 2,5-3 человек, то теперь заражает четверых. Подчеркивается, что пока нет данных о том, повысилась ли смертность от инфекции.

В США за сутки коронавирусом заразились более 71 тысячи человек . Общее число зараженных в Америке превысило 3,2 миллиона. 12 июля президент США Дональд Трамп впервые надел медицинскую маску на публичном мероприятии.

В семи крупных реках Европы обнаружены медицинские маски и перчатки , сообщил Фонд по мониторингу водных ресурсов Tara Ocean. Эксперты организации предполагают, что мусор, скорее всего, уже попал в море.

Мнения экспертов

В мире может случиться третья волна коронавируса, которая произойдет фоне сезонной вспышки гриппа, считает американский врач Чад Крилич. Он назвал пандемию «трехактной пьесой» и заявил, что мир находится только на втором этапе. Медик при этом отметил, что начало третьей волны зависит от соблюдения мер безопасности.

Дальнейшая борьба с коронавирусом, особенно на фоне сезонных заболеваний осенью, требует изобретения новой тест-системы, считает научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Виталий Зверев. Нужно изобрести единый тест, который сможет определять наличие COVID-19, гриппа и ОРВИ, считает он. По словам Зверева, в НИИ Мечникова могут изобрести такой тест уже к осени.

Пандемия заставила людей больше ценить работу, личное пространство и одиночество, считает психолог Георгий Солодовников. По его мнению, в будущем люди станут проводить больше времени на свежем воздухе и мыть руки.