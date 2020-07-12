Главный инфекционист России призвал россиян не снимать маски

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Бракосочетание в день семьи, любви и верности во время коронавируса. Курган, свадьба, жених и невеста, медицинская маска, бракосочетание, масочный режим
Меры защиты необходимы, чтобы снизить распространение коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому вместе с ним сохраняется масочный режим и социальная дистанция. С предупреждением к гражданам выступил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Для того, чтобы закрепить положительную динамику нужно продолжать соблюдать простые правила профилактики передачи инфекции, главным из которых является использование масок в общественных местах», — напомнил врач. По его словам, медики выявляют новые случаи COVID-19 каждый день, а в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости. Ношение защитных масок, перчаток в общественных местах, соблюдение дистанции и мытье рук как раз снижает риск распространения.

Вирусологи прогнозируют, что пандемию удастся побороть после появления вакцины, что может произойти в конце 2020 или начале 2021 года. Людям нужно научиться эффективно существовать с инфекцией. Доктор Мясников советует вести здоровый образ и отказаться от вредной пищи. Также он призвал людей не бояться коронавируса и не устраивать панику, почувствовав первые симптомы болезни, пишет агентство Nation News. Вторую вспышку COVID-19 инфекционисты прогнозируют в конце 2020 года.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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