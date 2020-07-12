В Кремле назвали безумцами тех, кто не верит в коронавирус

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
COVID-диссиденты являются либо невеждами, либо безумцами, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Люди, отрицающие существование коронавируса, являются либо невеждами, либо безумцами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Как минимум они кажутся невеждами, а в худшем случае — безумцами», — цитирует его агентство Nation News. Представитель Кремля подчеркнул, что COVID-19 существует и назвал его особенным заболеванием.

Болеть иногда бывает страшно добавил Песков. Комментируя ощущения при заражении COVID-19, он назвал их доселе неизведанными. Песков сообщал, что заразился коронавирусом 12 мая, при этом 25 мая он уже выписался из больницы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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