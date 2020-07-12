В Москвы заболеваемости снижается, в регионах — растет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 6 615 новых заражений коронавирусом. Если в Москве число заражений постепенно снижается, то в регионах оно продолжает расти. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Выявлено 6 615 новых случаев», — говорится в сводке штаба. Больше всего новых заражений COVID-19 в Москве (+679). На втором месте Санкт-Петербург (+293), на третьем — Свердловская область (+286).

На Урале новые случаи распределились так: ХМАО — 267, ЯНАО — 212, Челябинская область — 119, Тюменская область — 83, Курганская область — 65, Пермский край — 61.

На 12 июля общее число заражений в стране достигло 727 162. Умерли 11 335 человек (+130 за сутки). Выздоровел 501 061 человек (+3 615).

Ранее, 11 июля, в России было зафиксировано 6611 случаев коронавирусной инфекции. Всего в мире насчитывается 12,5 миллиона заболевших COVID-19, пишет агентство Nation News.

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