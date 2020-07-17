16 июля 2020
15 июля 2020

Гражданин США впервые получил диплом магистра тюменского вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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ТюмГУ. Клипарт. Тюмень, тюмгу, тюменский государственный университет
Иностранные магистранты ТюмГУ стали специалистами по биобезопасности Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Институте X-BIO Тюменского государственного университета (ТюмГУ) состоялся первый выпуск магистров по биобезопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. В числе новоиспеченных магистров — граждане США и Ирана.

«Все выпускники магистратуры X-BIO заканчивают обучение не только с отличной оценкой за защиту диссертации, но и с рекомендацией в аспирантуру. Залогом успеха выпускников программы стала ее исследовательская направленность, все магистранты с первого дня работали над проектами в передовых исследовательских лабораториях по актуальной тематике биобезопасности, которая является ключевой в повестке Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ)», — отметил и. о. первого проректора университета Андрей Толстиков, куратор X-BIO.

В аспирантуре ТюмГУ планирует продолжить образование иранец Мохаммедхасан Аббасисарчешмех — он подал заявку на правительственную стипендию. Гражданин США Уильям Джулиан, получив диплом магистра тюменского вуза, приступит к обучению в престижном медицинском университете на родине.

Ранее агенство писало, что в ТюмГУ объявлен новый набор набор в магистратуру по биобезопасности — специальности, которая стала особенно актуальна во время пандемии COVID-19. Вуз дает возможность магистрантам и аспирантам совмещать учебу с работой в команде с учеными мирового уровня. В 2020 году на направление «Биология» в магистратуре выделено 20 бюджетных мест.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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