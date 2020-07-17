Расположенный по соседству дом на Ставропольской, 1 расселили в 2019 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени на территории дома по адресу ул. Ставропольская, 1а, где ранее в стене образовалась трещина, установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации. При этом жители высотки по-прежнему остаются в своих квартирах — их пока не расселяют. Об этом URA.RU сообщили в администрации города Тюмени.

«16 июля проведен осмотр дома, все ранее установленные сигнальные маячки не разрушены, динамика изменения конструкций дома отсутствует», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства. По их данным, дом обследовала комиссия по чрезвычайным ситуациям Тюмени и обязала отвечавшую за него компанию «СервисУют» разработать план капитального ремонта. «Управляющая компания с этой работой не справилась.

После проведенной проверки собственниками помещений договор управления был расторгнут и выбрана новая управляющая компания», — сообщили в администрации Тюмени, не называя новую УК. При этом на официальном сайте городских властей «Тюмень — наш дом» до сих пор указано, что за эту высотку отвечает «Сервис Уют». Также в администрации города отметили, что был заключен контракт на обследования дома. «По результатам обследования будет принято решение о дальнейшей судьбе дома», — отметили в пресс-службе.

Сами жители высотки сообщают, что трещину на их стене уже замазали. «Но ведь может рухнуть и внутри, у нас в подъезде на пололке трещина», — рассказала местная жительница на условиях анонимности. По информации жильцов, капитальный ремонт в доме должен был начаться в 2017 году, но его так никто и не сделал.

В сентябре 2019 года расположенный по соседству дом по ул. Ставропольской, 1 пришлось срочно расселять из-за критичных нарушений конструкции. Ранее вокруг него также была установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации. А в апреле 2020 года также экстренно пришлось выезжать жителям дома по адресу ул. Жуковского, 28 — тогда в стене пятиэтажки появилась трещина, которая постепенно увеличивалась.