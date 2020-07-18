17 июля 2020
16 июля 2020

В Тюменской области открылся еще один госпиталь для больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркологическая клиника
В Тюменской области появился новый госпиталь для больных COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новый госпиталь для больных коронавирусом открылся в Омутнинске Тюменской области, сообщает местный оперштаб по борьбе с болезнью. Это уже девятое по счету учреждение, где лежат больные COVID-19.

«Учреждение ранее находилось в резерве и было специально перепрофилировано в моноинфекционный госпиталь. Сейчас в нем появилась потребность», — пояснили в оперштабе. Госпиталь для зараженных коронавирусом сделали на базе Омутинской районной больницы.

Учреждение будет принимать как тех, у кого инфекция подтвердилась, так и тех, у кого ее подозревают. Туда будут попадать жители Голышмановского городского округа, Омутинского района, Аромашевского и Юргинского районов. В госпитале есть условия для приема тяжелых больных, средства защиты и все нужные лекарства, уточнил оперативный штаб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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