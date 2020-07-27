Сотрудники «Тюменьлеса» жалуются, что у них не взяли анализы на коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники тобольских отделений двух госпредприятий — «Тюменьлес» и «Тюменская авиабаза» — опасаются вспышки коронавируса в коллективах из-за двух выявленных случаев заражения. Они утверждают, что болеющие сотрудники, несмотря на признаки инфекции, ходили на работу вплоть до получения ими положительного результата на COVID-19. При этом часть контактировавших осталась без теста на коронавирус, а здание не подвергалось никакой обработке, сообщают сотрудники «Тюменьлеса» на условиях анонимности.

«Мы с коллегами из авиабазы находимся в одном здании, они на первом этаже — мы на втором. Тесно взаимодействуем по работе, передаем документы. Когда у их сотрудницы, регулярно бывавшей в наших кабинетах, подтвердился коронавирус, как контактных нас не указали. Никаких тестов в итоге сделано не было. А у нас семьи и пожилые родственники», — рассказали они. По словам работников «Тюменьлеса», руководство отправило их на недельный карантин. За это время, по их информации, здание никак не обрабатывалось. «Точно знаем, что один из сотрудников „Тюменской авиабазы“ общается с заболевшей и продолжает при этом ходить на работу. Наше начальство пыталось добиться от Роспотребнадзора, чтобы нас включили в контактный список и проверили, но ничего не изменилось», — передают инсайдеры.

В тобольском отделении «Тюменьлеса» заболевание двух работников расположенного по соседству госпредприятия подтвердили. «У нас все сотрудники были отправлены приказом на двухнедельный карантин», — сообщил URA.RU Александр Клемачев, представившийся тобольским лесничим. От дальнейших комментариев отказался, направив агентство в центральный офис ГКУ ТО «Тюменьлес». Связаться с ним, как и с другим госпредприятием «Тюменская авиабаза» не удалось, направлен запрос. Также комментарий запрошен у оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Тюменской области. Обе компании — «Тюменьлес» и «Тюменская авиабаза», являются подведомственными предприятиями департамента Лесного комплекса Тюменской области.