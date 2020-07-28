27 июля 2020
26 июля 2020
25 июля 2020

Чиновников мэрии курганского города уволят из мести отцу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Шадринск , мэрия, администрация города шадринска
В курганском городе детей мятежного экс-спикера просят уволиться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Детей экс-спикера Шадринской городской думы (Курганская область) Анатолия Черных хотят уволить из администрации города. Два чиновника проработали в мэрии более 15 лет, но после череды конфликтов между Черных и мэром Шадринска Виктором Ермишкиным из-за премий им предложили покинуть должности. Об этом URA.RU стало известно из источников в администрации.

«Мы просто все в шоке. С этими людьми тесно работаем, это большие профессионалы. Кто останется и будет работать тогда, если они неугодны. Татьяна [дочь Черных] — сильный юрист», — рассказал один из сотрудников мэрии.

Другой уточнил, что дети экс-спикера (сын и дочь) всегда были на хорошем счету. Имеют высшее профильное образование. «Управляющий делами [Валерий Харитонов] после планерки вызвал их к себе и предложил уволиться, намекая, что главе города некомфортно с ними работать после конфликта с Анатолием Черных, и что работать им все равно не дадут», — уточнил еще один чиновник.

Получить комментарии детей экс-спикера URA.RU не удалось, редакция не располагает телефонами чиновников. Бывший председатель гордумы Шадринска Черных в разговоре с URA.RU подтвердил, что на его родственников оказывают давление. «У меня выборная должность другая. Я к администрации отношения не имею. Мне непонятна позиция Ермишкина. Даже бандиты в Шадринске в лихие 90-е годы не трогали детей. Это беспредел», — поделился Черных. По его мнению, безосновательное предложение уволиться — это должностное преступление. Заявление на руководителей администрации он уже подал в несколько инстанций.

Валерий Харитонов пояснил агентству, что родственники экс-спикера продолжают работать. По данным мэрии, Черных планирует серию судебных споров с администрацией, при этом дети бывшего председателя имеют доступ к конфиденциальной информации. Если и будет процедура увольнения, то она пройдет с соблюдением всех норм закона, уточнил Харитонов. В пресс-службе администрации Шадринска уточнили, что не располагают информацией.

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В курганском городе назревают народные протесты. Все из-за отставки спикера гордумы

Ранее URA.RU сообщало, что после отставки Черных шадринцы собирались выйти на акции протеста, но им не дали разрешение на проведение митинга. Свою отставку Черных назвал незаконной и написал заявление в силовые структуры и суд. Он считает, что отставку инициировал Ермишкин из-за принципиальной позиции Черных о незаконности премии, которую мэр выписал сам себе.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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