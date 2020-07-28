Чиновников мэрии курганского города уволят из мести отцу

В курганском городе детей мятежного экс-спикера просят уволиться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Детей экс-спикера Шадринской городской думы (Курганская область) Анатолия Черных хотят уволить из администрации города. Два чиновника проработали в мэрии более 15 лет, но после череды конфликтов между Черных и мэром Шадринска Виктором Ермишкиным из-за премий им предложили покинуть должности. Об этом URA.RU стало известно из источников в администрации.

«Мы просто все в шоке. С этими людьми тесно работаем, это большие профессионалы. Кто останется и будет работать тогда, если они неугодны. Татьяна [дочь Черных] — сильный юрист», — рассказал один из сотрудников мэрии.

Другой уточнил, что дети экс-спикера (сын и дочь) всегда были на хорошем счету. Имеют высшее профильное образование. «Управляющий делами [Валерий Харитонов] после планерки вызвал их к себе и предложил уволиться, намекая, что главе города некомфортно с ними работать после конфликта с Анатолием Черных, и что работать им все равно не дадут», — уточнил еще один чиновник.

Получить комментарии детей экс-спикера URA.RU не удалось, редакция не располагает телефонами чиновников. Бывший председатель гордумы Шадринска Черных в разговоре с URA.RU подтвердил, что на его родственников оказывают давление. «У меня выборная должность другая. Я к администрации отношения не имею. Мне непонятна позиция Ермишкина. Даже бандиты в Шадринске в лихие 90-е годы не трогали детей. Это беспредел», — поделился Черных. По его мнению, безосновательное предложение уволиться — это должностное преступление. Заявление на руководителей администрации он уже подал в несколько инстанций.

Валерий Харитонов пояснил агентству, что родственники экс-спикера продолжают работать. По данным мэрии, Черных планирует серию судебных споров с администрацией, при этом дети бывшего председателя имеют доступ к конфиденциальной информации. Если и будет процедура увольнения, то она пройдет с соблюдением всех норм закона, уточнил Харитонов. В пресс-службе администрации Шадринска уточнили, что не располагают информацией.

Ранее URA.RU сообщало, что после отставки Черных шадринцы собирались выйти на акции протеста, но им не дали разрешение на проведение митинга. Свою отставку Черных назвал незаконной и написал заявление в силовые структуры и суд. Он считает, что отставку инициировал Ермишкин из-за принципиальной позиции Черных о незаконности премии, которую мэр выписал сам себе.