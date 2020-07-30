Ситуация с коронавирусом в Курганской области ухудшается

Всего в регионе коронавирусом заболели 2234 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 30 июля подтвердились 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Несмотря на снижение новых выявленных случаев, коэффициент распространения инфекции в области ухудшился.

«На 30 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 35 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 18 заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Далматовском, Кетовском, Куртамышском, Макушинском и Щучанском районах.

С 28 июля в регионе ежедневно уменьшается количество новых случаев на один, но коэффициент распространения инфекции растет. 30 июля он составил 0,92. Область находится на раннем этапе ослабления ограничений, так как данный коэффициент держится ниже единицы. Чтобы перейти на новый этап, рекомендуется, чтобы коэффициент был ниже 0,8 четыре дня подряд. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

С начала эпидемии коронавируса всего в регионе заболели 2234 человека. Из них: 1549 человек выздоровело, девять — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.

В Курганской области 1 апреля ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.