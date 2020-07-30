Новые послабления в регионе начнут действовать с 1 августа
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Курганской области с 1 августа начнут действовать новые послабления карантина, касающееся занятий спортом. При этом в регионе еще есть ограничения, которые продолжают действовать. Для удобства читателей URA.RU объединило все ограничения и послабления в один материал.
Разрешено:
- заниматься спортом и посещать фитнес-центры, но зрителям нельзя посещать игры спортивных команд;
- работать образовательным организациям в группах до 30 человек, за исключением находящихся в торговых центрах;
- приезжать всем в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;
- работать кинотеатрам;
- посещать предприятия общественного питания;
- находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;
- работать турагентствам;
- выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;
- работать санаториям с медицинской лицензией;
- в Кургане посещать пляж «Бабьи пески» и Голубые озера.
Запрещено:
- проводить массовые мероприятия;
- находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
- распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;
- в Кургане до 1 августа посещать городские леса.
Рекомендовано:
- сразу обращаться за медпомощью дома при появлении первых симптомов COVID-19;
- сократить до минимума посещение общественных мест. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции;
- носить маску или респиратор, а также перчатки, где это не обязательно;
- пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
- сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.
Жители Курганской области обязаны:
- использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте помимо масок нужно носить перчатки;
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров.
Работодатели должны:
- измерять температуру тела работников и отстранять от работы при повышении температуры;
- ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;
- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
- по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.
В Курганской области 1 апреля ввели режим самоизоляции из-за угрозы COVID-19, он продолжает действовать для лиц старше 65 лет. Представители властей заметили, что много заражений происходит из-за беспечности курганцев и новых послаблений.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «