Новые послабления в регионе начнут действовать с 1 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 1 августа начнут действовать новые послабления карантина, касающееся занятий спортом. При этом в регионе еще есть ограничения, которые продолжают действовать. Для удобства читателей URA.RU объединило все ограничения и послабления в один материал.

Разрешено:

заниматься спортом и посещать фитнес-центры, но зрителям нельзя посещать игры спортивных команд;

работать образовательным организациям в группах до 30 человек, за исключением находящихся в торговых центрах;

приезжать всем в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;

работать кинотеатрам;

посещать предприятия общественного питания;

находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;

работать турагентствам;

выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;

работать санаториям с медицинской лицензией;

в Кургане посещать пляж «Бабьи пески» и Голубые озера.

Запрещено:

проводить массовые мероприятия;

находиться сопровождающим в курганском аэропорту;

распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;

в Кургане до 1 августа посещать городские леса.

Рекомендовано:

сразу обращаться за медпомощью дома при появлении первых симптомов COVID-19;

сократить до минимума посещение общественных мест. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции;

носить маску или респиратор, а также перчатки, где это не обязательно;

пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;

сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

Жители Курганской области обязаны:

использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте помимо масок нужно носить перчатки;

иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров.

Работодатели должны:

измерять температуру тела работников и отстранять от работы при повышении температуры;

ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.

В Курганской области 1 апреля ввели режим самоизоляции из-за угрозы COVID-19, он продолжает действовать для лиц старше 65 лет. Представители властей заметили, что много заражений происходит из-за беспечности курганцев и новых послаблений.