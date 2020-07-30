Курганский избирком требует от оппозиции убрать свою рекламу

Курганским справедливороссам дали три дня на демонтаж баннеров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Избирательная комиссия Курганской области вынесла предупреждение региональному отделению «Справедливой России» и требует убрать рекламу партии, размещенную до начала предвыборной кампании. Информация об этом опубликована на странице облизбиркома в соцсети Instagram.

«После начала избирательной кампании в соответствии с требованиями законодательства, необходимо было либо их [баннеры] демонтировать, либо оплатить материалы за счет средств избирательного фонда партии», — пояснили в облизбиркоме. Рекламные материалы из избирательного фонда оплачены не были. Демонтировать рекламу необходимо до 3 августа.

В реготделении «СР» заявили URA.RU, что согласны с требованиями избиркома, но самостоятельно демонтировать баннеры не могут — это обязанность рекламного агентства: «Региональное отделение разместило информационные материалы для информирования жителей о деятельности регионального отделения партии с 1 мая по 30 июня. В договорах закреплена обязанность исполнителей по демонтажу баннеров, однако агентство не убрало баннеры, как это было оговорено сроками договора», — заявили URA.RU в реготделении «СР».

В партии пояснили, что обращались к рекламным агентствам с просьбой убрать информационные материалы. Большую часть баннеров уже демонтировали, оставшуюся рекламу пообещали убрать в срок, установленный избиркомом. «После начала агитационного периода все баннеры мы уже согласовываем в избиркоме и оплачиваем с избирательного счета», — сообщил юрист регионального отделения партии Владимир Харченко.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста» и «Партии пенсионеров». Также 13 сентября в Курганской области пройдут выборы в 23 районные думы, Шадринскую городскую думу и ряд более мелких муниципальных выборов.