Десятки жилых домов остались без воды в Кургане

Всего в Кургане без ХВС остаются 45 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 45 домов остались без холодной воды после аварии на водопроводе по улице Мяготина. В числе тех, кто лишился водоснабжения, оказалась и местная городская администрация, сообщает АО «Водный союз».

«В связи с устранением аварии на водопроводе по улице Мяготина, без ХВС [осталась] площадь Ленина 1 (Администрация города)», — сообщается на странице «Водного союза» в соцсети «ВКонтакте». Всего холодной воды нет на семи курганских улицах. Среди них улицы: Мяготина, Володарского, Гоголя, Пушкина, Комсомольской, улица Ленина и площадь Ленина.

Из 45 домов, где отключено ХВС, только два являются техническими постройками, сообщает Курганводоканал. Бригада «Водного союза» уже выехала на место аварии для починки труб. Когда курганцам дадут холодную воду, неизвестно.

В начале июля более 600 домов в Кургане остались без горячей воды. Тепловые пункты отключил, чтобы избежать аварий.

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