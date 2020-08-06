В проблемном селе ЯНАО первый житель заразился коронавирусом

На Ямале подтверждено 11 712 случая заражения вирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за день коронавирусом заразился 91 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Первый случай инфекции выявлен в поселении Газ-Сале, которое власти собираются расселять.

«7 августа в ЯНАО подтвержден 91 новый случай заболевания COVID-19», — говорится в заявлении окружного оперштаба. Больше всего заболевших в Салехарде, где за сутки прибавилось 16 пациентов. Чуть меньше — в Новом Уренгое, там заразились 15 горожан. Следом идет Ноябрьск с 13 инфицированными. В Тарко-Сале заболели шесть человек, в Надыме и Губкинском — по пять, а в Лабытнанги и Муравленко — по три. По одному случаю приходятся на небольшие населенные пункты: Газ-Сале, Самбург, Харп, Пурпе, Тазовский и Уренгой. Еще 19 заболевших среди вахтовиков

Всего в ЯНАО зафиксировано 11 712 случая коронавируса. Скончались 79 ямальцев с подтвержденной инфекцией. Последняя смерть пациента была зарегистрирована 2 августа, когда умер один человек. За время пандемии 10 138 заболевших полностью вылечились, это около 87% от общего числа случаев.

Накануне власти ЯНАО объявили о начале второго этапа снятия карантина. В округе вновь заработали детские сады, открылись торговые залы и автошколы, снова разрешены ярмарки в городах и поселениях. Коэффициент распространения инфекции (Rt) на Ямале держится на уровне 0,86. Для перехода к третьему, последнему, этапу снятия карантина Rt не должен превышать 0,5. Ограничения в ЯНАО будут действовать до 15 августа.