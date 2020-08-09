Власти Кургана раскрыли, на что потратили полумиллиардный кредит

Мэрия Кургана взяла кредиты, чтобы рассчитаться с долгами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более полумиллиарда рублей, которые мэрия Кургана взяла в кредит в первом полугодии 2020 года, были потрачены на оплату старых долгов. Об этом пресс-служба городской администрации сообщила в ответ на запрос URA.RU.

«Кредиты, полученные администрацией Кургана в первом полугодии в размере 542,5 млн рублей, были распределены на погашение кредита, полученного от ПАО „Сбербанк“ в 2017 году, в размере 150 млн рублей», — говорится в ответе со ссылкой на городской департамент финансов. Оставшиеся 392,5 млн рублей мэрия направила на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками работ и услуг.

О кредитах общей суммой в 542,5 млн рублей сообщалось в отчете мэрии об исполнении городского бюджета. В конце апреля власти взяли в долг у Сбербанка 97 млн рублей, перед этим брали еще 445,5 млн рублей. Деньги были нужны мэрии, чтобы расплатиться с более старыми долгами.

Так, по состоянию на начало года сумма долгов администрации Кургана по муниципальным контрактам составляла около 455 млн рублей. После этого бизнесмены заявляли о новых долгах муниципалитета. В Генпрокуратуре РФ сообщали, что долги мэрии перед бизнесом по исполненным контрактам превышали 700 млн рублей.