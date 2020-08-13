В октябре ожидается пик увольнений в России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стабилизация на рынке энергоносителей и динамика западных площадок поспособствовали покупкам на российском рынке акций. К завершению торгов в среду, 12 августа, индекс Мосбиржи подрос на 1,61% — до 3053,99 пункта, индекс РТС — на 0,86%, до 1307,12 пункта.

Кроме этого, за неделю на 300 тысяч баррелей снизилась суточная добыча нефти в США. Сейчас стоимость бочки эталонной марки Brent составляет 45,31 долларов (-0,26%), американская нефть WTI подешевела до 42,60 долларов за баррель (-0,19%). Курс доллара вырос на 0,65% — до 73,58 рублей, курс евро — на 1,03%, до 86,75 рублей.

Ситуация в России

На фоне кризиса из-за коронавируса и падения цен на нефть государственный долг России снова показал положительные значения. Теперь активы правительства не покрывают сумму долга. По данным Центробанка и Минфина, к 1 июля госдолг составил 1,55 трлн рублей. Долг федерального правительства составил 14,77 трлн рублей, когда ликвидные резервы достигли 13,22 трлн рублей.

Впервые за 2020 год цены на продукты в России снизились, свидетельствуют данные Росстата. Главной причиной дефляции в ведомстве называют снижение цен на овощи. Больше всего подешевели картофель, помидоры, лук, огурцы и яблоки. При этом подорожал сахар. Стоимость остальных продуктов и товаров, включая бензин, за последние три недели изменились несущественно.

На повышенную пенсию могут рассчитывать россияне, чьи профессии связаны с риском для жизни, заявили в Совете Федерации. В частности, доплаты полагаются работникам угольной промышленности и летчикам. Кроме того, сейчас Общественная палата России готовит предложение выплачивать пенсионерам по 50 тысяч рублей за крепкий брак. Сложность заключается в том, что средства могут понадобиться для других социальных нужд, например, на лечение больных детей или создание инфраструктуры для пенсионеров.

Заявлением о росте цен на авиакеросин заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Ведомство проведет проверку и в случае подтверждения заявлений будет устанавливать причины такого роста. Как сообщалось ранее, подорожание авиакеросина может отразиться на стоимости авиабилетов.

Аналитики зафиксировали падение оборота российских кинотеатров на 95%. Несмотря на разрешение властей ходить в кино, количество зрителей упало в 17-25 раз по сравнению с прошлым годом. Объясняется это тем, что в залах соблюдается социальная дистанция, а лето и до пандемии было одним из самых «мертвых сезонов» в году.

За последние шесть лет самой высокооплачиваемой массовой профессией в России стали барберы, которые в среднем получают 67 тысяч рублей. На втором месте оказались стоматологи — 60,5 тысяч рублей в месяц. Также в топе профессии замерщика, прораба и машиниста экскаватора.

Что происходит в мире

Экономика Великобритании впервые за 11 лет погрузилась в регрессию. С апреля по июнь английская экономика сократилась на 20,4% . На фоне падения производства в марте 2020 года из-за пандемии британский ВВП в I квартале нынешнего года сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это самое крупное снижение ВВП за последние 40 лет.

Чехия отказалась подписывать с США соглашение о развитии атомной энергетики . На такой ход государство пошло, чтобы не создавать выгодные условия для компании Westinghouse в предстоящем тендере на строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии.

Национальный банк Белоруссии ожидает уровень инфляции до конца 2020 года в пределах 5-5,3% . Затем поддержанию ценовой стабильности будет способствовать совокупность продолжительных дезинфляционных факторов, заявил председатель белорусского правительства Нацбанка Павел Каллаур. Также власти республики уверяют, что ситуация в промышленном комплексе спокойная. Как сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, заявления о забастовках после выборов — миф, чтобы дестабилизировать обстановку. Вместе с тем, Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии .

Прогнозы и мнения экспертов

Рубль может уйти в свободное падение, если США введут санкции против госдолга РФ. В этом случае доллар укрепится до 80 рублей за единицу. Но если до конца 2020 года цены на нефть будут на отметке 50 долларов за баррель, российская валюта может остаться в значении 69-75 рублей за доллар, считает финансовый аналитик Наталья Мильчакова.

В октябре 2020 года в России ожидается пик новой волны массовых увольнений из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Причем реальных сокращений будет больше миллиона, а не в районе 217 тысяч, как ожидает Минтруд. А последствия экономика страны почувствует в начале 2021 года. По словам независимого HR-специалиста Зулии Лоиковой, такие расхождения по прогнозу связаны с тем, что многие россияне работают в серой зоне, поэтому Минтруд их не учитывает.

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